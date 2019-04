Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha diramato i convocati per la sfida di domani contro l'Empoli. Ecco la lista completa: Meret, Karnezis, D’Andrea, Malcuit, Koulibaly, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Younes, Milik, Gaetano.



OUT INSIGNE - Aggiornamenti molto importanti per i partenopei: "Oggi Hysaj e Mertens hanno lavorato con il gruppo". Entrambi sono convocati e recuperati, da capire se potranno giocare dal 1' minuto. Non convocato invece Insigne.