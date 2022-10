Questa sera il Napoli scenderà in campo alle 21 per affrontare i Rangers in vista della penultima gara della fase a gironi di Champions League. Spalletti dovrà rinunciare agli infortunati Rrahmani e Sirigu. Recupera, invece, Anguissa. Ecco i convocati azzurri:



PORTIERI: Boffelli, Idasiak, Meret.



DIFENSORI: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli.



CENTROCAMPISTI: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.



ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.