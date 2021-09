Questa sera il Napoli affronterà il Cagliari alle 20:45 allo Stadio Maradona in vista della gara della sesta giornata di Serie A. L'obiettivo degli azzurri è quello di continuare la striscia vincente trovando altri tre punti per tornare in testa alla classifica. Spalletti ritrova Mertens e Demme, che saranno per la prima volta in panchina in questa stagione, ancora fuori Ghoulam e Lobotka che presumibilmente torneranno dopo la sosta. Ecco i convocati:



Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.