Mattinata di lavoro per il Napoli in vista della sfida di domani contro la Sampdoria. Attivazione a secco, lavoro tecnico-tattico e contrapposizione di gioco per gli uomini di Gattuso, che al termine della seduta ha diramato la lista dei convocati. Sono 22 i giocatori chiamati per la gara di Marassi: spiccano i ritorni di Mertens e Koulibaly, c'è per la prima volta Matteo Politano. Di seguito l'elenco completo: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.