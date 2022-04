Giuseppe Iachini ha diramato la lista di 25 convocati per la gara contro l’Ascoli, in programma domani alle 18 al Tardini e valida per la 35a giornata del campionato di Serie B:



PORTIERI: Piga, Rossi, Turk.

DIFENSORI: Circati, Cobbaut, Coulibaly, Danilo, Delprato, Oosterwolde, Rispoli, Zagaritis.

CENTROCAMPISTI: Bernabè, Brunetta, Camara, Juric, Sohm, Traore, Vazquez.

ATTACCANTI: Bonny, Correia, Inglese, Man, Pandev, Simy, Tutino.