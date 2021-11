Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di mercoledì contro lo Sheriff. Ecco l'elenco completo, nel quale non figura Eden Hazard, così come l'infortunato Gareth Bale.



Portieri : Courtois, Lunin, Luis López.



Difensori : Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy.



Centrocampisti : Kroos, Modrić, Casemiro, Lucas V., Isco, Camavinga, Blanco.



Attaccanti : Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo, Mariano.