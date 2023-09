Il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro l'Inter: assente l'ex Milan André Silva, così come il difensore Elustondo e l'attaccante Carlos Fernandez:



Portieri: Remiro, Ayesa, Marrero



Difensori: Odriozola, Aihen, Tierney, Traoré, Pacheco, Le Normand, GO. De Zarate



Centrocampisti: Zubimendi, Zubeldia, Merino, Zakharyan, Olasagasti, Turrientes, Brais Mendes, Magunazelaia



Attaccanti: Barrene, Oyarzabal, Cho, Kubo, Sadiq