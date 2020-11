Ecco i convocati della Roma per la sfida di oggi con la Fiorentina: ok Smalling, ancora out invece Diawara e Santon.



Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante.



Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola.



Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Mkhitaryan.



Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Pogdoreanu.