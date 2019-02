L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha convocato 19 calciatori giallorossi per la partita di stasera in Champions League contro il Porto. Out Karsdorp, Under e Schick. Olsen c'è, ma resta in dubbio.



Portieri: Olsen, Mirante, Fuzato.

Difensori: Jesus, Kolarov, Fazio, Marcano, Santon, Florenzi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Coric, De Rossi, Nzonzi, Pastore, Zaniolo.

Attaccanti: Dzeko, Kluivert, El Shaarawy.