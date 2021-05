Piena emergenza in casa Roma, in vista della sfida di questa sera contro la Sampdoria, valida per il 34esimo turno. Questo l'elenco dei convocati del tecnico Paulo Fonseca, nel quale risulta assente anche Lorenzo Pellegrini:



Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato.



Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Cristante, Kumbulla, Bruno Peres.



Centrocampisti: Villar, Pastore, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan.



Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral.