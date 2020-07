Una bella notizia in casa Roma: Nicolò Zaniolo torna tra i convocati. Il talento giallorosso, che si era rotto il legamento crociato nella sfida contro la Juventus dello scorso 12 gennaio, torna così a disposizione di Paulo Fonseca: dopo l'operazione, la riabilitazione e i primi allenamenti in gruppo, l'ex Inter torna a respirare l'aria di campo.



Oltre a Zaniolo, rientra tra i convocati anche Pau Lopez. Questo l'elenco completo: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; Zappacosta, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola, Ibanez; Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan; Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.