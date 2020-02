Sono 20 i convocati di Paulo Fonseca in vista della sfida di Europa League che vedrà la Roma affrontare il Gent. Sempre out, nonostante si sia allenato in gruppo, Diawara.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Cardinali.

Difensori: Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Manzini, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.