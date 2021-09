Pawel Jaroszynski ritorna tra i convocati per il match contro l’Atalanta. Il polacco ha smaltito le noie muscolari e sarà disponibile. C’è la novità Cedric Gondo, tesserato in mattinata e subito convocato. Il trainer recupera quindi solo un elemento, restano a casa gli infortunati Aya (problemi muscolari), Capezzi (problema al ginocchio) e Ruggeri, infortunatosi domenica scorsa contro il Torino, e anche Veseli che ieri era tornato in gruppo. Ecco l’elenco dei precettati:



PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo;



DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyombér, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg;



CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;



ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Ribéry, Simy, Vergani.