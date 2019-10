Sono 23 i convocati di Claudio Ranieri in vista della sfida che vedrà la Sampdoria affrontare il Lecce. Nessun intoppo nella rifinitura, primo test specifico sul campo per Andrea Seculin; nel pomeriggio, allenamento completo per i calciatori non convocati, compreso Karol Linetty.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.