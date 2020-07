Rifinitura pomeridiana a due velocità al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria, impegnata nella preparazione alla sfida casalinga con il Cagliari, in programma domani sera, mercoledì, al “Ferraris” (calcio d’inizio alle ore 19.30).

Dopo la riunione video lo staff ha sottoposto l’intero gruppo ad un’esercitazione tattica sul campo 1; la seconda parte è stata invece dedicata a lavori tecnici e finalizzazioni alla quale hanno partecipato soltanto i blucerchiati meno impiegati a Udine, compreso Gastón Ramírez. L’uruguayano rientra dunque tra i 26 convocati da Claudio Ranieri per affrontare i rossoblù al pari di Alex Ferrari, che torna a disposizione 209 giorni dall’ultima partita disputata. Fuori dalla lista Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira, alle prese, in parte anche sul campo, i rispettivi percorsi di recupero.



Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murru, Rocha, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby.

Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramirez.