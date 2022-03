La Sampdoria è arrivata in Friuli dove domani, sabato, affronterà l’Udinese nel match valido per la 28.a giornata della Serie A TIM 2021/22. Per la sfida della “Dacia Arena” Marco Giampaolo ha convocato 21 blucerchiati,



Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.



Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.



Centrocampisti: Candreva, Ekdal, Rincón, Sabiri, Sensi, Trimboli, Vieira.



Attaccanti: Caputo, Giovinco, Montevago, Quagliarella.