Rifinitura pomeridiana a Bogliasco per la Sampdoria che domani, lunedì, scenderà all'”Olimpico” per affrontare il Torino (ore 18.00). Dopo la riunione in sala video, sul campo 1 del “Mugnaini” lavori finalizzati allo sviluppo della rapidità, esercitazione tattica e partitella a campo ridotto. Ancora riposo per Omar Colley – fermato dalla gastrite – e programma di recupero agonistico per Keita Balde. Indisponibili, non figurano entrambi nella lista dei 24 blucerchiati scelti da Claudio Ranieri per la trasferta con i granata. A seguire l’elenco completo.



Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.



Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.



Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.



Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez.