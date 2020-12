Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi non recupera né Caputo né Defrel in attacco e dovrà fare a meno anche di Chiriches. Ecco i convocati in vista della sfida interna di questa sera contro il Benevento:



Portieri: Consigli, Pegolo, Turati



Difensori: Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan



Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traore



Attaccanti: Berardi, Boga, Haraslin, Oddei, Raspadori, Schiappacasse