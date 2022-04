Roberto Venturato, tecnico della SPAL, ha diramato la lista dei convocati per l’incontro contro il Crotone, valido per la 35ª giornata di Serie B e in programma domani alle 12.30 al “Mazza”.



PORTIERI: Alfonso, Pomini, Thiam

DIFENSORI: Almici, Capradossi, Celia, Dickmann, Meccariello, Pabai, Peda, Tripaldelli, Vicari

CENTROCAMPISTI: Crociata, Da Riva, Esposito, Mancosu, Pinato, Zanellato, Zuculini

ATTACCANTI: Colombo, Finotto, Latte Lath, Melchiorri, Rossi, Vido