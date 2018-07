La prima squadra biancazzurra si è ritrovata per iniziare la nuova stagione in Serie A 2018/2019.Dopo le visite mediche di giovedì e venerdì, i test fisici di sabato, la squadra partirà per il ritiro di Tarvisio nella mattinata di domenica 8 luglio per rimanere in Friuli fino a sabato 21 luglio.Ecco l’elenco dei convocati per il ritiro estivo.PORTIERI: Alfred Gomis, Maurice Gomis, Milinkovic-Savic, Poluzzi, Thiam.DIFENSORI: Cremonesi, Cionek, Felipe, Salamon, Vaisanen, Vicari.CENTROCAMPISTI: Costa, Dickmann, Esposito, Everton, Fares, Katuma, Konate, Kurtic, Lazzari, Mawuli, Schiattarella, Valoti, Vitale, Viviani.ATTACCANTI: Antenucci, Finotto, Floccari, Murano, Paloschi.Cionek e Alfred Gomis si uniranno al gruppo dal 26 luglio.