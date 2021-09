​Sono 20 i convocati di Thiago Motta in vista della sfida che vedrà lo Spezia affrontare l'Udinese. Out l'infortunato Erlic mentre non c'è ancora Nzola con l'attacco che vede i nuovi acquisti Manaj e Salcedo in lista



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Provedel, Zoet, Zovko

Difensori: Bastoni, Bertola, Ferrer, Hristov, Nikolaou, Reca

Centrocampisti: Agudelo, Bourabia, Kovalenko, Maggiore, Sala

Attaccanti: Antiste, Colley, Gyasi, Manaj, Salcedo, Verde