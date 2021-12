Fuori Nzola per motivi disciplinari, come annunciato da Thiago Motta nella conferenza stampa di ieri; out anche Salcedo e Antiste. Questi i convocati dello Spezia per la gara di domani sera contro la Roma, valida per il 17° turno di Serie A.



Portieri: Zoet, Zovko, Provedel.



Difensori: Sala, Reca, Kiwior, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola.



Centrocampisti: Kovalenko, Maggiore, Sher, Agudelo, Nguiamba.



Attaccanti: Manaj, Verde, Gyasi, Colley, Strelec.