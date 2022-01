Sono 23 i convocati di Ivan Juric in vista della sfida che vedrà il Torino affrontare oggi la Fiorentina. Non presenti in lista Milinkovic-Savic e Belotti.



Ecco l'elenco completo

Portieri: Berisha, Gemello

Difensori: Bremer, Izzo, Zima, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Buongiorno.

Centrocampisti: Pobega, Baselli, Lukic, Praet, Kone, Mandragora, Linetty.

Attaccanti: Zaza, Pjaca, Brekalo, Sanabria, Verdi, Warming.