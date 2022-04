Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha selezionato 23 calciatori per la partita contro lo Spezia in programma oggi alle 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Questo l'elenco completo:



Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic.



Difensori: Aina, Ansaldi, Anton (numero di maglia 78), Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima.



Centrocampisti: Linetty, Lukic, Mandragora, Praet, Ricci.



Attaccanti: Brekalo, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Seck.