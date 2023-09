Al termine dell'allenamento di rifinitura dell'Udinese, mister Andrea Sottil ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati per la gara di domani, ore 15, contro la Fiorentina. Sono out per infortunio sia Kabasele che Ebosse. Di seguito la lista:



Portieri: 1 Silvestri; 40 Okoye; 72 Malusà

Difensori: 5 Guessand; 12 Kamara; 13 Ferreira; 16 Tikvic; 18 Perez; 29 Bijol; 32 Kristensen; 33 Zemura

Centrocampisti: 2 Festy; 4 Lovric; 6 Zarraga; 8 Quina; 11 Walace; 21 Camara; 24 Samardzic; 32 Payero; 37 Pereyra

Attaccanti: 7 Success; 15 Akè; 17 Lucca; 26 Thauvin; 80 Pafundi