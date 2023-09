Thomas Kristensen, nuovo acquisto dell'Udinese, ha parlato a TV12 dicendosi pronto per mettersi a disposizione di Andrea Sottil:



"Contro la Fiorentina dovremo giocare la nostra partita, poi si vedrà. Io mi sento pronto per giocare. Ci sono tante belle persone qui, è passata una settimana ma mi sento come a casa. Ora devo solo accumulare minuti per prendere il giusto passo".