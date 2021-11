Il ct Gregg Berhalter ha convocato 25 giocator in vista delle prossime sfide di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022, che vedranno la Nazionale USA opposta a Messico (12 novembre) e Giamaica (16 novembre).



PORTIERI : Sean Johnson (New York City FC), Zack Steffen (Manchester City), Matt Turner (New England Revolution)



DIFENSORI : Reggie Cannon (Boavista), Mark McKenzie (Genk), Chris Richards (Hoffenheim), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Atlanta United), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Sam Vines (Royal Antwerp), DeAndre Yedlin (Galatasaray), Walker Zimmerman (Nashville SC)



CENTROCAMPISTI: Kellyn Acosta (Colorado Rapids), Tyler Adams (RB Lipsia), Gianluca Busio (Venezia), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia), Cristian Roldan (Seattle Sounders)



ATTACCANTI: Brenden Aaronson (Red Bull Salzburg), Paul Arriola (DC United), Jesús Ferreira (FC Dallas), Ricardo Pepi (FC Dallas), Christian Pulisic (Chelsea), Tim Weah (Lille)