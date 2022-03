Ecco i convocati del Venezia per la sfida con la Sampdoria: out Johnsen e Cuisance, ok Vacca.



Portieri: Bruno Bertinato, Roman Lazar, Niki Mäenpää



Difensori: Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Aleš Matějů, Marco Modolo, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann



Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen Črnigoj, Antonio Luca Fiordilino, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca



Attaccanti: Mattia Aramu, Thomas Henry, Luis Nani, Jean-Pierre Nsame, David Okereke, Arnór Sigurðsson.