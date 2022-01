Ecco i convocati del Venezia per la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta: come annunciato da Zanetti in conferenza stampa, restano fuori Vacca e Modolo per condizioni fisiche, out anche Bjarkason e Forte per questioni di mercato.



Portieri: Lezzerini, Mäenpää, Romero.



Difensori: Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps, Mazzocchi, Molinaro, Schnegg, Svoboda.



Centrocampisti: Busio, Cuisance, Črnigoj, Fiordilino, Heymans, Kiyine, Peretz, Tessmann.



Attaccanti: Aramu, Henry, Johnsen, Okereke, Sigurðsson.