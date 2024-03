Convocati Verona: c'è il ritorno di Henry

11 minuti fa



Il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Cagliari. Rientra in lista Henry dopo la squalifica, mentre resta out Cruz. I calciatori Reda Belahyane e Elayis Tavsan non saranno a disposizione per la partita in seguito, rispettivamente, a una sindrome influenzale e ad una contusione alla caviglia.



Portieri: Montipò, Chiesa, Berardi, Perilli.

Difensori: Centonze, Vinagre, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Tchatchoua, Coppola.

Centrocampisti: Lazovic, Dani Silva, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Folorunsho.

Attaccanti: Swiderski, Mitrovic, Noslin, Bonazzoli.