Il tecnico Marco Zaffaroni ha convocato 26 calciatori per Hellas Verona-Salernitana, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 18.30 allo stadio "Bentegodi". Di seguito l'elenco completo dei gialloblù.



Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.



Difensori: Zeefuik, Doig, Faraoni, Hien, Ceccherini, Magnani, Dawidowicz, Depaoli, Cabal, Coppola.



Centrocampisti: Lazovic, Terracciano, Abildgaard, Duda, Tameze, Joselito.



Attaccanti: Verdi, Lasagna, Caia, Braaf, Ngonge, Kallon, Gaich.