Niente posticipo contro il Genoa, a sorpresa, per Antonin Barak. Sono usciti i convocati del Verona oggi e nell’elenco non è presente il trequartista. Ieri non ne aveva parlato Igor Tudor, per questo è una grande sorpresa: è fuori causa influenza, uno stop proprio dell’ultima ora. Tornano tra i convocati ufficialmente Depaoli e Lazovic, mentre mancano ancora Veloso e Lasagna. Ecco l’elenco completo dei presenti:



I convocati: Faraoni, Lazovic, Caprari, Chiesa, Ilic, Casale, Ceccherini, Cancellieri, Gunter, Bessa, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Retsos, Tameze, Boseggia, Hongla, Praszelik, Montipò, Simeone.