Due assenze pesanti in casa Verona per Napoli. La novità è che si è fermato Josh Doig, si tratta di un nuovo infortunio. Così la società: “Il calciatore Josh Doig non è stato convocato in seguito a un trauma distorsivo al piede sinistro”. Non recupera Lazovic alla fine, anche lui è ancora fuori dai convocati. Torna Sulemana, fuori Magnani e Veloso che sono squalificati.



I CONVOCATI – Montipò, Faraoni, Hien, Verdi, Lasagna, Ceccherini, Djuric, Berardi, Terracciano, Braaf, Ngonge, Dawidowicz, Abildgaard, Depaoli, Kallon, Cubal, Duda, Perilli, Gaich, Coppola, Tameze, Sulemana.