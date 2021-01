​Va al Palmeiras la Copa Libertadores 2020. Il Verdao batte 1-0 il Santos nel derby paulista, molto teso e poco spettacolare (all'85' l'allenatore del Peixe Cuca viene espulso per aver ostacolato una rimessa laterale, che scatena anche una rissa tra le due squadre) grazie al colpo di testa di Breno al 99', entrato all'85', che regala alla formazione di Abel Ferreira il secondo titolo della storia dopo quello conquistato nel 1999. Una vittoria storica anche per gli ex milanisti Gustavo Gomez e Luiz Adriano.