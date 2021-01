dal Chelsea. Come ha dimostrato il tentativo quasi definitivamente sfumato perdel Barcellona,La classica occasione da ultima settimana di mercato, a prezzi e condizioni convenienti.- L'idea che conduceva al calciatore blaugrana di origini dominicane si è improvvisamente arrestata di fronte alleMaldini e Massara rimangono all'erta in caso di ripensamenti, ma stanno valutando ovviamente anche delle soluzioni alternative., terzino uruguaiano classe '97 grande protagonista della cavalcata del Palmeiras in Copa Libertadores.- Andato a vuoto il tentativo del Milan di un anno fa, il calciatore cresciuto nel Nacional di MontevideoAd oggi, appare piuttosto improbabile che, in vista della finale di Libertadores col Santos di sabato prossimo, il Palmeiras possa sedersi attorno a un tavolo per trattare la cessione di uno dei suoi migliori calciatori, il cui prezzo è già lievitato dopo le grandi prestazioni offerte soprattutto in campo internazionale.con le maglie di Nizza e Aston Villa. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e i messaggi bellicosi inviati dai vertici societari a chi, come lui e Thauvin, non ha scelto se rinnovare o meno, offrirebbero certamente più di un assist alla formazione rossonera. A 9 giorni dalla conclusione della finestra invernale, gli uomini mercato rossoneri restano vigili, alla ricerca dell'intuizione giusta per migliorare ulteriormente l'organico di Pioli e inserire l'ultimo tassello per continuare ad inseguire il sogno scudetto.