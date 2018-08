Dentro o fuori, l'Atalanta si gioca l'accesso ai gironi di Europa League in 90 minuti. Quelli del Parken Stadium di Copenaghen, contro l'FC Copenaghen, che nella sfida di andata ha sofferto più del dovuto ma è riuscito a strappare uno zero a zero che lascia tutto in equilibrio. Gasperini recupera alcuni dei titolari lasciati a riposo a Roma lunedì sera: in attacco, con Rigoni fuori dalla lista Uefa, ci saranno Gomez, Zapata e uno tra Pasalic e Barrow, con il croato in vantaggio nel ballottaggio. Calcio d'inizio alle 18.30, match che sarà trasmesso da Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Il sorteggio dei gironi di Europa League è in programma domani alle 12.



PROBABILI FORMAZIONI



FC Copenaghen (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca, Thomsen, Fisher; N'Doye, Sotiriou.



Atalanta (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Zapata, Gomez.



Arbitro: Sidiropouloos (Gre)