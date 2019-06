Sulla lavagna antepost della vincitrice Coppa America spicca ovviamente il Brasile, che davanti al proprio pubblico ha una marcia in più a 2,00, con l'Argentina a 4,50. L'Uruguay non può essere mai sottovalutato ed è proposto a 7,50. Poi il Cile, che si è tolto belle soddisfazioni negli ultimi anni, a 10 come la Colombia. Alle invitate speciali Giappone e Qatar sembra essere stato chiesto un comportamento molto discreto, tanto che sono proposte vincenti rispettivamente a 50 e 80 volte la posta. Capitolo cannonnieri: senza Neymar, Messi è il grande favorito nella classifica dei bomber a 4,50. L'avversario a questo punto indossa la stessa maglia ed è Aguero a 7,50.