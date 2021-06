Argentina e Cile si qualificano ai quarti di finale della Coppa America con una giornata d'anticipo.



Coppa America - Gruppo A



Uruguay-Cile 1-1

26' Edu Vargas (C), 66' aut. Vidal (C)



Argentina-Paraguay 1-0

10' Papu Gomez (A)



CLASSIFICA:

Argentina 7; Cile 5; Paraguay 3; Uruguay 1; Bolivia 0.