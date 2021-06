Di giorno gli Europei, di notte la Coppa America: il calcio non si ferma mai. Questa notte sono scese in campo le squadre del Gruppo A, tranne il Paraguay a riposo, con l'Argentina che batte l'Uruguay in quella che è una sfida eterna (192 i precedenti), grazie a un gol di testa di Guido Rodriguez, servito splendidamente da Leo Messi. Inizia male, quindi, la Coppa America per Suarez, Cavani e compagni, che erano al debutto.



Prima vittoria per l'Albiceleste, prima vittoria anche per il Cile, che sconfigge 1-0 la Bolivia grazie alla rete di Ben Brereton, attaccante del Nottingham Forest, nato a Stoke-on-Trent, da padre inglese e madre cilena: ben servito da Edu Vargas, Big Ben chiude alla perfezione un contropiede rapidissimo.