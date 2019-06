L'Uruguay, sfavillante alla prima in Coppa America contro l'Ecuador, non vanno oltre il pareggio contro il Giappone. La Celeste di Tabarez va in difficoltà ed è costretta a seguire Kubo (nuovo acquisto del Real Madrid entrato dalla panchina) e compagni per tutti i 90 minuti: al 25esimo vantaggio nipponico con Miyoshi, poi pareggio di Suarez; al 59esimo ancora Miyoshi, infine Gimenez, di testa, fa 2-2.



Dopo il 4-0 contro il Cile, quindi, si rialza la giovane squadra di Moriyasu, dove ha brillato il 23enne centrocampista offensivo dei Yokohama Marinos, Kojy Miyoshi, vero e proprio trascinatore. Godin e compagni costretti a un piccolo passo falso, complice anche la sfortuna, visto che Suarez, così come Cavani, ha colpito un legno. Nel Gruppo C, ora, c'è l'Uruguay in vetta a 4, col Giappone terzo a 1 punto; ma ora tocca al Cile, pronto a sfidare l'Ecuador e strappare il biglietto per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.