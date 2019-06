si tratta infatti della prima edizione giocata in estate, nonche’ la prima a cui prenderanno parte ben 24 squadre.Paese che detiene i principali primati nella storia della Coppa d’Africa.Con 7 trofei vinti, i Faraoni sono ad oggi la squadra piu’ blasonata del torneo. Segue il Camerun con 5 successi, l’ultimo dei quali arrivato proprio ai danni dell’Egitto nell’ultima edizione giocata nel 2017: 2-1 in rimonta con gol del momentaneo pareggio segnato dall’attuale difensore del Torino, Nkoulou. Sulla panchina dell’Egitto sedeva un’altra conoscenza del campionato italiano, l’argentino Héctor Cúper.L’Egitto e’ anche la nazionale che ha preso parte al maggiore numero di edizioni e che ha disputato piu’ partite: 23 edizioni / 96 partite. Oltre alle 7 finali vinte, i Faraoni contano anche due secondi posti e tre terzi posti.I Faraoni sono anche la squadra piu’ prolifica: nelle 96 partite giocate, sono ben 159 i gol realizzati. Sei di questi furono siglati nel 6-3 ai danni della Nigeria nell’edizione del 1963: ad oggi rimane la partita con il maggior numero di gol segnati.Egitto - 7Camerun - 5Ghana - 4Nigeria - 3DR Congo - 2Costa d'Avorio - 2Algeria - 1Sudan - 1Sudafrica - 1Zambia - 1Tunisia - 1Congo - 1Ethiopia - 1Marocco - 1Il migliore marcatore della storia della Coppa d’Africa e’ invece il camerunense Samuel Eto’o. L’ex-interista ha messo a segno 18 reti, quattro in piu’ rispetto all’ivoriano Laurent Pokou.Egitto - 96 - 54 - 159Ghana - 95 - 53 - 125Costa d'Avorio - 90 - 39 - 131Nigeria - 86 - 46 - 123Cameroon - 80 - 40 - 119DR Congo - 69 - 19 - 82Tunisia - 68 - 22 - 87Zambia - 67 - 26 - 81Algeria - 67 - 22 - 80Marocco - 61 - 21 - 70in