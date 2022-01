La Coppa d’Africa entra nel vivo con i quarti di finale che prenderanno il via sabato 29 gennaio. Per gli esperti sarà un finale di competizione equilibrato, con i favori del pronostico leggermente a favore del Senegal, formazione che nelle quattro precedenti partite non ha ancora subito un gol. Il successo di Koulibaly e compagni si gioca a 3,50, con il Camerun padrone di casa – e del compagno di club di Koulibaly al Napoli, Zambo Anguissa – primo rivale in quota a 4. Il terzo incomodo per il titolo uscirà dal quarto di finale tra Marocco ed Egitto, con i marocchini davanti per il titolo, offerti a 5, rispetto alla truppa guidata da Mohamed Salah, a 7. Leggermente più attardata la Tunisia, proposta a 9, mentre sale a 21 la quota del Burkina Faso, prossima avversaria proprio dei tunisini. Molto remote le possibilità di Guinea Equitoriale e Gambia, formazione con una forte presenza di giocatori “italiani”: un eventuale successo delle due Cenerentole del torneo vale 51 volte la posta.