Coppa d'Africa - 3a giornata





Gruppo B:



Malawi-Senegal 0-0



Zimbabwe-Guinea 2-1

26' Musona (Z), 43' Mahachi (Z), 49' Keita (G)

Salima Mukansanga diventa la prima arbitro donna a dirigere una partita di Coppa d'Africa.



CLASSIFICA: Senegal 5; Guinea 4, Malawi 4; Zimbabwe 3.





Gruppo C:



Gabon-Marocco 2-2

21' Allevinah (G), 73' rig. Boufal (M), 81' aut. Aguerd (M), 84' Hakimi (M)



Ghana-Comoros 2-3

4' El Fardou Ben (C), 62' e 85' Mogni (C), 64' Boakye (G), 77' Djiku (G)

Espulso: 25' André Ayew (G).



CLASSIFICA: Marocco 7; Gabon 5; Comoros 3; Ghana 1.



I verdetti: Senegal, Guinea, Marocco e Gabon qualificati agli ottavi di finale; eliminati Zimbabwe e Ghana.



Regolamento: oltre alle prime due squadre in classifica, passano le quattro migliori terze dei sei gironi.