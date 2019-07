Pronostico equilibratissimo nell'altra semifinale di Coppa d'Africa, sempre in calendario per domenica. Tra Algeria e Nigeria la forbice delle quote è strettissima: i magrebini non hanno mai battuto i loro prossimi avversari e il loro primo successo è proposto a 2,40. Si sale a 3,00 per il pareggio e a 3,20 per il colpo nigeriano. Entrambe hanno mostrato una buona vena realizzativa: 10 i gol fatti dagli algerini, 7 quelli dei rivali: una gara con entrambe le formazioni a segno è data a 2,00. Non a caso, nelle due formazioni giocano i migliori marcatori (fino a ora) della Coppa: l'ala del Napoli Adam Ounas e l'attaccante dello Shanghai Shenhua Ighalo, che hanno trascinato le loro nazionali in semifinale con tre gol a testa. Una rete dell'algerino vale 4,50, il nigeriano ancora a segno pagherebbe 3,50.