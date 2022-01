Il Camerun di Onana e Anguissa batte 4-1 in rimonta l'Etiopia e resta a punteggio pieno dopo le prime due giornate del gruppo A in Coppa d'Africa.



Coppa d'Africa - 2a giornata gruppo A



Camerun-Etiopia 4-1

GOL: 4' Hotessa (E), 8' e 67ì Toko Ekambi (C), 53' e 55' Aboubakar (C)



Capo Verde-Burkina Faso 0-1

GOL: 39' Bande (B)



CLASSIFICA: Camerun 6; Burkina Faso 3, Capo Verde 3; Etiopia 0.