Domenica 6 febbraio si gioca l’atto finale della Coppa d’Africa: Senegal-Egitto si contenderanno il titolo in Camerun in una sfida che promette scintille tra due squadre che hanno raggiunto con merito questo traguardo. Da una parte il Senegal di Koulibaly, che ha blindato la propria porta con quattro clean sheet contro Zimbabwe, Guinea, Malawi e Capo Verde, prima di imporsi per 3-1 contro Guinea Equatoriale ai quarti e con lo stesso risultato in semifinale contro il Burkina Faso. Dall’altra l’Egitto, che ha dovuto affrontare un cammino tutto in salita con Nigeria, Costa d’Avorio, Marocco e Camerun sulla propria strada. Senegal-Egitto sarà anche una sfida tra novità e tradizione. I Faraoni regnano in continente e hanno vinto 7 volte la competizione, mentre in Coppa del Mondo gli egiziani vantano solo tre partecipazioni, nel 1934, nel 1990 e nel 2018. Il Senegal come nazionale è esploso solo a partire dagli anni 2000, con i quarti della Coppa del Mondo nel 2002 e si è presentato da favorito alla competizione dopo le finali perse nel 2019 contro l’Algeria e nel 2002 contro il Camerun. Al terzo tentativo I Leoni della Teranga potrebbero vincere visto che sulla lavagna scommesse sono favoriti a quota 2,14, contro il pareggio a 3,87 e il segno «2» a quota 4,00. Gara più da Under 2,5 (a 1,35) che Over 2,5 (a 2,16) e non sono da escludere i supplementari a 2,75 o i rigori a 4,00. Sabato 5 Febbraio si gioca invece la finale per il terzo posto. A confronto il Burkina Faso che è stato la vera rivelazione e il Camerun, che puntava alla vittoria considerando anche il fattore casalingo a favore. Anguissa e compagni cercano riscatto dopo la sconfitta ai rigori con l’Egitto e sono favoriti a 2,09. A 3,50 il segno «1» per il Burkina Faso.