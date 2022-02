Due nomi su tutti da cerchiare in rosso:. Oggi ma non solo, perché a marzo giocheranno di nuovo uno contro l'altro per l'accesso al Mondiale.- Ora però testa alla finale di Coppa d'Africa, alla quale il Senegal arriva dopo una vittoria e due pareggi nel girone con Guinea, Malawi e Zimbawe, negli ottavi ha fatto fuori Capo Verde, poi rispettivamente Guinea Equatoriale e Burkina Faso. L'Egitto ha superato la fase a gironi da secondo dietro la Nigeria e davati a Sudan e Guinea-Bissau, dall'altra parte del tabellone ha eliminato Costa D'Avorio, Marocco e Camerun.- Mané, Salah ma non solo però, perché al centro della difesa del Senegal c'è anche il napoletano, che dopo la finale rientrerà in Italia e tornerà a disposizione di Luciano Spaleltti per la seconda parte della stagione.