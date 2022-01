Grazie alla doppietta di Toko Ekambi, il Camerun batte 2-0 il Gambia e si qualifica alle semifinali di Coppa d'Africa, dove affronterà la vincente della sfida tra l'Egitto di Salah e il Marocco di Hakimi in programma domani.



Proseguono così il torneo i centrocampisti Anguissa del Napoli e Hongla del Verona oltre al futuro portiere dell'Inter, Onana. Invece tornano in Italia il difensore Omar Colley della Sampdoria, il centrocampista Ebrima Darboe della Roma e gli attaccanti di Bologna e Spezia, Musa Barrow ed Ebrima Colley (di proprietà dell'Atalanta).





Coppa d'Africa - Quarti di finale



Gambia-Camerun 0-2

GOL: 50' e 57' Toko Ekambi (C)

GAMBIA (4-4-2): Gaye; Sonko Sundberg (85' Ceesay), Gomez, Omar Colley, Pa Modou (56' Modou Barrow); Janko (56' Ebrima Darboe), Bobb, Marreh (83' Jobe), Touray; Badamosi (56' Ebrima Colley), Musa Barrow. CT Saintfiet.

CAMERUN (3-5-2): Onana; Castelletto, Ngadeu, Tolo; Fai (84' Mbaizo), Hongla (81' Kunde), Anguissa (87' Neyou), Oum Gouet, Moumi Ngamaleu (87' Bassogog); Toko Ekambi (81' N'Jie), Aboubakar. CT Conceiçao.

Ammoniti: Sonko Sundberg, Modou, Gaye, Ngadeu.





Burkina Faso-Tunisia (ore 20)



Egitto-Marocco (domenica ore 16)



Senegal-Guinea Equatoriale (domenica ore 20)