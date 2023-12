Manca sempre meno all'inizio dellailrotolerà il pallone e terrà in scacco un intero continente, pronto a scoprire chi solleverà il trofeo nella finale in programma un mese dopo,La rassegna continentale si annuncia come una delle più equilibrate e divertenti, dopo gli exploit dei team africani negli ultimi Mondiali. Di seguito la lista deiper ciascuna delleche parteciperanno a questa edizione che si svolgerà inNon ancora comunicatiNon ancora comunicatiPortieri: J. Mendes, Djoco, Embadje.Difensori: Cande, Ie, Encada, Djalo, H. Mendes, S. Mane, Sangante, Nanu.Centrocampisti: N. Gomes, D. Gomes, C. Mane, C. Gomes, Semedo, Cassama, Bikel.Attaccanti: Dju, Quizera, Rodrigues, Tchami, Balde, Gano, Turbo.Non ancora comunicatiNon ancora comunicatiNon ancora comunicatiNon ancora comunicatiPortieri: Ernan Siluane, Fasistencio Joao, Ivane UrrbalDifensori: Domingos Macandza, Infren Matola. Edmilson Dove. Bruno Langa, Reinidlo Mandava, Edson Sitoe, David Malembana, Feliciano Jone, Amade MomadeCentrocampisti: Joao Bonde, Ricardo Guimaraes. Shaquille Nangy, Alfonso AmadeAttaccanti: Elias Pelembe, Geny Catamo, Witness Ouembo, Gildo Vilanculos, Stanley Ratifo, Pachoio KingPortieri: André Onana, Fabrice Ondoa, Devis Epassy, Simon Ngapandouetnbu.Difensori: Malcolm Bokele, Jean-Charles Castelletto, Oumar Gonzalez, Harold Moukoudi, Junior Tchamadeu, Enzo Tchato, Nouhou Tolo, Christopher Wooh, Darlin Yongwa.Centrocampisti: Leonel Ateba, Wilfried Douala, Ben Eliott, Wilfried Douala, Olivier Kemen, Olivier Ntcham, André-Frank Zambo-Anguissa.Attaccanti: Vincent Aboubakar, Frank Magri, François Mughe, Pemi Moumbagna, Clinton Njie, Georges-Kévin Nkoudou, Karl Toko-Ekambi.Non ancora comunicatiPortieri: Kone, A. Keita, M. Camara.Difensori: A. Conte, Diakite, Diakhaby, Jeanvier, Camara, Sow, I. Sylla, S. Sylla.Centrocampisti: Diawara, Konate, N. Keita, Toure, K. Cisse, Kourouma, S. Cisse, A. Camara.Attaccanti: Guilavogui, Bayo, Guirassy, Kante, Kamano, F. Conte.Non ancora comunicatiNon ancora comunicatiNon ancora comunicatiPortieri: Koffi, Konaté, Nikiema, Tou.Difensori: Kaboré, Yago, Dayo, Djiga, E. Tapsoba, Nagalo, Guiebre (Modena), Nouma.Centrocampisti: Touré, Guira, Salou, Ouedraogo, Bansé, Sangaré, Aziz Ky.Attaccanti: Traoré, Ouattara, Bangre, Konaté, F. Tapsoba, Badolo.Portieri: Babacar Niasse, Babacar Diop, Namori DiawDifensori:Lamine Ba. Dellah Yali, El Hassen Houeibib, Nouh M, El Abd, Bakary N’Diaye, Khadim Diaw, Ali Abeid, Ibrahima KeitaCentrocampisti: Guessouma Fofana, Mouhsine Buddha, Oumar Ngom, Omaré Gassama, Bakari Camara, Sidi Ahmed M, El Abd El Hadji Ba, Abdallahi MahmoudAttaccanti: Hemeya Tanji, Aboubakar Kamara, Souleymane Anne, Aboubakary Koita, Pope Ibnou, Ba Souleymane, Doukara Idrissa, Thiam Amar, Sidi BounaNon ancora comunicatiPortieri: Lloydt Kazuapa, Kamaijanda Ndisiro, Edward MaovaDifensori: Lubeni Haukongo, Ryan Nyambe, Ivan Kamberipa, Ikeinge Erasmus, Amutenya Kennedy, Ananias Gebhardt, Riaan Hanamub, Aprocious Petrus, Denzel Haoseb. Charles HambiraCentrocampisti: Marcell Papama, Ngero Katua. Romeo Kasume, Prins Tjiueza, Petrus Shitembi, Uetuuru Kambato, Edmar KamatukaAttaccanti: Peter Shalulile. Deon Hotto, Wendell Rudath, Erastus Kulula, Bethuel Muzeus, Junior Petrus, Kamatuka Joslin, Absalom ImbondiNon ancora comunicatiNon ancora comunicatiPortieri: Mpasi, Bertaud, Siadi.Difensori: Bayeye (Ascoli), Bushiri, Batubinsika, Kalulu, Masuaku, Mbemba, J. Kayembe, Baka.Centrocampisti: E. Kayembe, Silas, Pickel (Cremonese), Elia, Moutoussamy, Bongonda, Tshibola, Diangana, Kakuta.Attaccanti: Wissa, Bakambu, Banza, Mayele.Portieri - Yassine Bounou, Munir Mohamedi, El Mehdi Benabid.Difensori - Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Yahya Attiat Allah, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Yunis Abdelhamid, Chadi Riad, Abdel Abqar, Mohamed Chibi.Centrocampo - Amir Richardson, Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Selim Amallah, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Amine Harit.Attaccanti - Hakim Ziyech, Amine Adli, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Tarik Tissoudali, Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kaabi.Non ancora comunicatiNon ancora comunicati