Un mese esatto all'inizio della Coppa d'Africa. La rassegna continentale scatterà il 13 gennaio e si concluderà l'11 febbraio 2024, quando si saprà chi succederà al Senegal nell'albo d'oro. Il torneo vedrà in campo Costa d'Avorio, Nigeria, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau, Egitto, Ghana, Capo Verde, Mozambico, Senegal, Camerun, Guinea, Gambia, Algeria, Burkina Faso, Mauritania, Angola, Tunisia, Mali, Sudafrica, Namibia, Marocco, Repubblica Democratica del Congo, Zambia, Tanzania e tanti giocatori di Serie A. Una festa per l'Africa intera, una mazzata per gli allenatori nostrani. Chi sarà convocato infatti è certo di saltare almeno 3 gare di Serie A, visto che si unirà al proprio gruppo dai primi dell'anno. Chi invece riuscirà ad arrivare fino in finale non sarà disponibile per ben 6 partite. Di seguito un elenco con i potenziali giocatori convocabili dalle squadre del nostro campionato, fatta la tara a infortuni ed eventuali scelte dei ct.